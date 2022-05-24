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    UEFA Avrupa Ligi'nde yılın golü Mergim Berisha'dan

    UEFA Avrupa Ligi'nde yılın golü Mergim Berisha'dan

    Mergim Berisha'nın Royal Antwerp'e attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi golü seçildi.
    • 24.05.2022 - 14:01
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 14:15
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    UEFA Avrupa Ligi'nde yılın en iyi golleri seçilirken ilk sırada Fenerbahçe'den Mergim Berisha yer aldı.

    Bu sezon turnuvada D Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, Belçika ekibi Royal Antwerp'i deplasmanda 3-0 mağlup ederken Alman golcü Mergim Berisha, şık bir gole imza atmıştı.

    UEFA Avrupa Ligi nde yılın golü Mergim Berisha dan #1

    Berisha'nın golü zirvede

    Mert Hakan Yandaş'ın asistini vole vuruşuyla filelere gönderen Berisha, bu golle Avrupa Ligi'nde sezona damga vuran isim oldu.

    UEFA Avrupa Ligi'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan gönderide, en iyi 10 gol arasında Berisha'nın volesi ilk sırada yer aldı.

    UEFA Avrupa Ligi nde yılın golü Mergim Berisha dan #2

    UEFA Avrupa Ligi nde yılın golü Mergim Berisha dan #3


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