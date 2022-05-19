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    UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonu Eintracht Frankfurt oldu

    Eintracht Frankfurt, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren UEFA Avrupa Ligi finalinde Rangers'a penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak şampiyon oldu.
    • 19.05.2022 - 00:58
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 00:58
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    UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonu Eintracht Frankfurt oldu

    Eintracht Frankfurt, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren UEFA  Avrupa Ligi finalinde Rangers'a penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak şampiyon oldu.

    Ayrıntılar gelecek...


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