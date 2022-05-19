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- UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonu Eintracht Frankfurt oldu
UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonu Eintracht Frankfurt oldu
Eintracht Frankfurt, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren UEFA Avrupa Ligi finalinde Rangers'a penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak şampiyon oldu.
- 19.05.2022 - 00:58
- Güncelleme : 19.05.2022 - 00:58
Eintracht Frankfurt, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren UEFA Avrupa Ligi finalinde Rangers'a penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak şampiyon oldu.
Ayrıntılar gelecek...