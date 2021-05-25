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    UEFA Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmayan kulüpleri yargılayacak

    UEFA, Avrupa Süper Ligi'nden ayrılma kararı almayan Real Madrid, Barcelona ve Juventus kulüplerini yargılayacağını duyurdu.
    • AA
    • 25.05.2021 - 23:14
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    UEFA Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmayan kulüpleri yargılayacak

    İngiltere'nin Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'nın Milan, Inter ve Juventus, İspanya'nın Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, aralarında anlaşarak Avrupa Süper Ligi’ni kurduklarını duyurmuştu.

    Futbol kamuoyu ve taraftarlar tarafından büyük tepkiyle karşılaşan organizasyondan Real Madrid, Barcelona ve Juventus haricindeki kulüpler girişimden çekildiklerini açıklamıştı.

    ÜÇ KULÜP YARGILANACAK

    UEFA'dan yapılan açıklamada, Avrupa Süper Ligi ile aralarındaki bağlantıyı sonlandırmamaları gerekçesiyle haklarında disiplin soruşturması açılan Real Madrid, Barcelona ve Juventus'un suçlu bulunduğu belirtildi.

    UEFA organizasyondan ayrılmayan Real Madrid, Barcelona ve Juventus'un UEFA'nın yasal yapısının olası ihlali gerekçesiyle yargılanacağını açıkladı.

    UEFA Avrupa Süper Ligi nden ayrılmayan kulüpleri yargılayacak #1

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