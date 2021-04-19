UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa Süper Ligi fikri yüze tükürmek gibi

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi'ne karşı en ağır önlemleri alacaklarını açıkladı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, UEFA Yönetim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Ceferin, "UEFA ve dünya futbolu, sadece açgözlü fikirlerini takip eden birkaç Avrupa kulübü tarafından öne sürülen korkunç projeye karşı tek yumruk oldu. Futbol dünyası, hükümetler bu anlamsız projeye karşı birleşti." dedi.

"MİLLİ TAKIMLARDA OYNAYAMAYACAKLAR"

UEFA Başkanı, "Avrupa Süper Ligi'nde oynayan oyuncular Dünya Kupası'nda veya Avrupa Şampiyonası'nda oynayamayacaklar. Milli takımlarını temsil edemeyecekler." diyerek uyarısını yaptı.





"SADECE CEPLERİNDEKİ PARAYA BAKIYORLAR"

Ceferin, "UEFA; elde ettiği gelirlerin yüzde 90'ını futbola yeniden dağıtan bir kurumdur. Bu sadece para meselesi değil. Süper Lig, bir düzine kulübün kirli çıkarları için kurmak istedikleri bir kurumdur. Bazıları için dayanışma hiçbir şeydir, sadece ceplerindeki paraya bakarlar." diyerek sözlerini sürdürdü.

"BU FİKİR, YÜZE TÜKÜRMEK GİBİ"

UEFA'nın Sloven patronu, "12 kulüp hariç tüm futbol ailesine ve kulüplere teşekkür etmek istiyorum. Hükümetlere de teşekkür ediyorum. Avrupa Süper Ligi fikri, futbolseverlerin yüzüne tükürmek gibidir. Bu 12 kulübün futbolu bizden almasına izin vermeyeceğiz!" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

"BÖYLE YALAN SÖYLEYEN GÖRMEDİM"

Ceferin, Ed Woodward (Man United) ve Andrea Agnelli (Juventus) ile sert bir açıklama yaparken; "Yılanların bize bu kadar yakın çalıştığını bilmiyorduk ama öğrendik. Hayatımda birçok şeyi gördüm, birçok insanla tanıştım ancak Woodward ve Agnelli gibisini görmedim. Perşembe ve cumartesi günü ikisiyle de konuştum ve bizim reformlarımızı desteklediklerini söylediler. Andrea Agnelli benim için en büyük hayal kırıklığı. Agnelli kadar ısrarla yalan söyleyen birini hiç görmemiştim. İnanılır gibi değil, aklım almıyor." ifadelerini kullandı.





"BUNLAR SÖZDE BÜYÜK KULÜPLER"

UEFA Başkanı sözlerine şöyle devam etti: "Bunlar sözde büyük kulüpler! Bugünün büyük kulüplerinin her zaman büyük olmadığı açık. Juventus, Serie B'deydi. Manchester United, Sir Alex Ferguson'dan önce ne durumdaydı?”

"SONSUZA DEK MEN EDİLMEYECEKLER"

Ceferin ayrıca "Bu kulüpler sonsuza dek Avrupa futbolundan men edilmeyecekler ancak yaptıkları yanlıştı. Bir insanın bunu anlaması için çok büyük IQ'larının olmasına gerek yok ancak Süper Lig kurma tehdidi, tuhaf bir müzakere yolu." ifadelerini kullandı.





