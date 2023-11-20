UEFA, Bayern Münih-Galatasaray maçının hakemi hakkında kararını verdi Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynanan maçın hakemi Antonio Nobre'yi UEFA'ya şikayet etti. Portekizli hakemin bir daha bu seviyede maç yönetemeyeceği de gelen haberler arasında.

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Bayern Münih'in Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçın Portekizli hakemi Antonio Nobre, sarı-kırmızılı kulüp tarafından 5 sayfalık özel mektupla UEFA Disiplin Kurulu'na şikayet edildi.

Almanya'daki maçın 80. dakikasında Harry Kane topu ağlara gönderirken, yardımcı hakem Pedro Martins ofsayt bayrağını kaldırdı.

Bu sırada VAR sistemi bozuldu ve saha kenarındaki monitörde pozisyon gösterilemedi. Orta hakem Antonio Nobre, ekranda çizgi çekilemediği için protokol gereği yan hakemin kararına uymak durumundaydı. Ancak VAR odasındaki (VAR) Tiago Martins ve (AVAR) Juan Martinez ile iki kez konuşarak golü verdi.

Galatasaray şikayet etti

Yaşananları araştıran ve VAR protokolünün çiğnendiğini ortaya çıkaran Galatasaraylı yetkililer, hukuki yollardan hakkını aramaya başladı. Portekizli orta hakem Antonio Nobre, UEFA Disiplin Kurulu'na 5 sayfalık hazırlanan özel dosyayla şikayet edildi.

Yüksek seviyede maç yönetemeyecek

Kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçında sonuca etki eden Nobre'ye, bir daha bu arenada görev verilmeyecek.

2018-19 sezonunda Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi arıza yapmıştı.

Başakşehir'in 82. dakikada Elia ile attığı nizami gol, VAR'da incelenemediği için yan hakemin uyarısıyla verilen ofsayt kararı geçerli olmuştu. Mücadele 0-0 sona ermişti.