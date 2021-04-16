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- UEFA, deplasman golü kuralını kaldırabilir
UEFA, deplasman golü kuralını kaldırabilir
- Haber Merkezi
- 16.04.2021 - 14:28
- Güncelleme : 16.04.2021 - 14:57
UEFA özellikle Avrupa kupası maçlarını ilgilendiren bir değişikliğe imza atmaya hazırlanıyor.
Avrupa futbolunun patronu, deplasman golü kuralını değiştirmek için harekete geçti.
DEPLASMAN GOLÜ KURALI KALDIRILACAK
İngiliz basını, deplasmanda atılan golün avantajını kaldırma önerisini UEFA'nın gündemine aldığını yazdı.
Haberlere göre eğer değişiklik teklifi kabul edilirse önümüzdeki sezondan itibaren deplasman golünün üstünlüğü ortadan kalkacak.
Mevcut kurala göre çift maçlı eleminasyon sistemiyle oynanan maçlarda eşitlik olduğunda deplasmanda daha fazla gol atan takım turu geçiyor.
UEFA'nın 1965 yılından bu yana yürürlükte olan bu kararı özellikle İngiliz kulüplerinin isteği üzerine değiştirmek istediği belirtiliyor.
KORONA KURALI TARTIŞILABİLİR HALE GETİRDİ
Bilindiği üzere son zamanlarda koronavirüs salgını nedeniyle maçlar seyircisiz oynanıyor. Bu sebeple de birçok kulüp deplasman golü kuralının avantajını kaybettiğini savunuyordu.