UEFA, deplasman golü kuralını kaldırabilir

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre UEFA, çift maçlı eleminasyon sistemiyle oynanan müsabakalarda rakip sahada atılan golün avantajını sonlandırmak için çalışmalara başladı.

UEFA özellikle Avrupa kupası maçlarını ilgilendiren bir değişikliğe imza atmaya hazırlanıyor.

Avrupa futbolunun patronu, deplasman golü kuralını değiştirmek için harekete geçti.

DEPLASMAN GOLÜ KURALI KALDIRILACAK

İngiliz basını, deplasmanda atılan golün avantajını kaldırma önerisini UEFA'nın gündemine aldığını yazdı.

Haberlere göre eğer değişiklik teklifi kabul edilirse önümüzdeki sezondan itibaren deplasman golünün üstünlüğü ortadan kalkacak.

Mevcut kurala göre çift maçlı eleminasyon sistemiyle oynanan maçlarda eşitlik olduğunda deplasmanda daha fazla gol atan takım turu geçiyor.

UEFA'nın 1965 yılından bu yana yürürlükte olan bu kararı özellikle İngiliz kulüplerinin isteği üzerine değiştirmek istediği belirtiliyor.

KORONA KURALI TARTIŞILABİLİR HALE GETİRDİ

Bilindiği üzere son zamanlarda koronavirüs salgını nedeniyle maçlar seyircisiz oynanıyor. Bu sebeple de birçok kulüp deplasman golü kuralının avantajını kaybettiğini savunuyordu.