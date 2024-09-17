UEFA, Fernando Muslera'ya 3 maç ceza verdi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ikinci maçında Young Boys'a evinde 1-0 yenilmişti.
İlk maçı da deplasmanda 3-2 kaybeden sarı-kırmızılılar Devler Ligi'ne veda etmişti.
3 MAÇ CEZA VERİLDİ
Bu müsabakanın son dakikalarında kırmızı kart gören Fernando Muslera'ya ceza verildi.
UEFA Disiplin Kurulu, Muslera'ya 3 maç ceza verdiğini duyurdu.
Tecrübeli eldiven; PAOK, RFS ve Elfsborg maçlarında forma giyemeyecek.
NELER OLMUŞTU?
Karşılaşmanın 87. dakikasında konuk ekip, Alan Virginius'un attığı golle öne geçmişti.
Virginius, gol sevincine koşarken Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın çelme taktığı gerekçesiyle Norveçli hakem Espen Eskas kırmızı kartına başvurmuştu.
88. dakikada Muslera, kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Karşılaşmaya 10 kişi devam eden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Günay Güvenç oyuna girerek kaleye geçmişti.
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