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    UEFA FFP'de değişikliğe gitti

    UEFA FFP'de değişikliğe gitti

    FFP’de değişikliğe giden UEFA, kulüplerin elde ettiği gelirlerin yüzde 70’ini harcayabileceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 15:35
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 15:58
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    UEFA İcra Komitesi, İsviçre'nin Nyon kentindeki toplantısında yeni UEFA Kulüp Lisanslama ve Finansal Sürdürülebilirlik kurallarında düzenlemeye gitti.

    UEFA'dan yapılan açıklamada, 2022 Haziran'dan itibaren kulüplerin elde ettiği gelirlerin yüzde 70'ini (transfer ücretleri, oyuncu maaşları, menajer ücretleri) harcayabileceğini açıkladı. Kulüplerin bu yeni kurala uyum sağlaması için üç yıl içinde kademeli geçişin sağlanacağı duyuruldu.

    Kurallara uymayacak kulüplere yine ekonomik ve sportif cezalar verileceği açıklandı.

    UEFA FFP de değişikliğe gitti #1

    “Oyunun sürdürülebilir olması için bu kararı almamız gerekiyordu”

    UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "UEFA'nın 2010'da uygulamaya koyduğu ilk finansal düzenlemeler işe yaradı. Avrupa futbolu finansal anlamda uçurumun eşiğinden döndü. Kulüplerin yönetiminde devrim gibi yenilikler oldu. Ancak yine de yeni finansal sürdürülebilirlik düzenlemelerine ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır. UEFA, kulüplerin zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmak için bu yeni önlemleri almak zorunda kaldı. Bu düzenlemeler, oyunu korumamıza ve gelecekteki olası krizlere hazırlamamıza yardımcı olurken, rasyonel yatırımları teşvik edip daha fazlasını inşa etmemize yardımcı olacak. Oyunun gelecekte de sürdürülebilir olması için bu kararı almamız gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

    UEFA FFP de değişikliğe gitti #2

    Üç ayda bir kontrol

    UEFA'nın açıklamasında ödeme gücü, istikrar ve mali kontrolün oldukça önemli olduğunun altı çizildi.

    Kararın detaylarında "Ödeme gücü için, vadesi geçmiş borçların olmaması (futbol kulüplerine, çalışanlara, sosyal/vergi makamlarına ve UEFA'ya) kuralı daha iyi korunmasını sağlayacaktır. Kontroller her üç ayda bir gerçekleştirilecek ve geç ödeme yapanlara daha az tolerans gösterilecektir." ifadeleri kullanıldı.


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