UEFA, ''Filistin'e özgürlük'' diyen Türk futbolcu Aral Şimşir'e soruşturma açtı

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Midtjylland, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Maccabi Tel Aviv maçında deplasmanda İsrailli rakibini 2-0 mağlup etmişti.

UEFA, Danimarka’nın Midtjylland takımında forma giyen Türk futbolcu Aral Şimşir hakkında disiplin soruşturması başlattı.

"FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK"

Şimşir'in, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla oynanan maç sırasında "Filistin'e Özgürlük" şeklinde bağırdığı gerekçesiyle bu soruşturmanın hedefi olduğu belirtildi.

Sosyal medyada, slogana destek çıkan kullanıcılar, Şimşir’e destek mesajları paylaşırken, UEFA'nın bu konudaki tutumu yoğun eleştirilere neden oldu.

Ayrıca Aral Şimşir, maçın bitiş düdüğünün ardından İsrailli futbolcuların fiziksel saldırısına da maruz kalmıştı. UEFA bu konuda İsrailli futbolculara herhangi bir yaptırım uygulamadı.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLANIYOR"

Kimi kullanıcılar, UEFA’nın siyasi açıklamaları cezalandırma politikasının ifade özgürlüğünü kısıtladığını ve özellikle Filistin gibi hassas konularda tarafsızlıktan uzak olduğunu savundu.

"Bir futbolcunun insan haklarını savunması uluslararası hukuka ve insanlık değerlerine aykırı mıdır?" sorusunu gündeme getiren birçok kişi, Şimşir’e yönelik bu soruşturmanın adaletsiz olduğunu ifade etti.

Öte yandan UEFA'nın soykırımcı İsrail'e olan pozitif ayrımcılığı spor kamuoyununda da oldukça eleştirilen konular arasında yer alıyor.