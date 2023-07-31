UEFA, Galatasaray'ı yıl sonuna kadar incelemeye aldı Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, UEFA'nın radarına takıldı. Eksiye düşen diğer takımlar gibi sarı-kırmızılılarda incelemeye alındı.

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, yapılan transferlerde FFP radarına takılmak istemediklerini ifade etmişti.

Buna karşılık açıklanan rakamlar Galatasaray'ın başını ağrıtacak gibi duruyor.

İnceleme başlatıldı

Futbol Dergi'nin haberine göre; sarı-kırmızılıların açıkladığı son 3 yıllık zarar, 1.8 milyar TL; euro bazında ise 106 milyon euro.

Bu, UEFA sınırının üzerinde. Çeşitli kısıtlamalar getirecek yeni bir anlaşma imzalanması kaçınılmaz gözüküyor.

UEFA, Galatasaray gibi eksiye düşen diğer takımları yıl sonuna kadar incelemeye alacak. Şartlara göre çeşitli kısıtlamalar veya uyarılar verecek.