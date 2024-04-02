UEFA hakem Gamze Durmuş Pakkan'a görev verdi Gamze Durmuş Pakkan, 3-10 Nisan tarihlerinde Macaristan'da düzenlenecek UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda maç yönetecek.

AA

UEFA, hakem Gamze Durmuş Pekkan'ı 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda görevlendirdi.

FIFA kokartlı hakem Pakkan, 3-10 Nisan tarihlerinde Macaristan'da düzenlenecek UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası A7 Grubu 2. tur maçlarında düdük çalacak.

Mürvet Yavuztürk de görev yapacak

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Gamze Durmuş Pakkan'ın yanı sıra organizasyonda yardımcı hakem Mürvet Yavuztürk de görev alacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)