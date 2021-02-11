UEFA, ırkçılık olayıyla ilgili kararını verdi

UEFA, ırkçılık olayıyla ilgili kararını verdi

PSG-Başakşehir maçında ırkçılık yapılmadığını belirten UEFA, Rumen hakem Sebastian Coltescu'ya ceza vermeme kararı aldı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir'in, deplasmanda PSG ile oynadığı grup maçında yaşanan ırkçılık olayı, karşılaşmanın ertelenmesine neden olmuştu.

Uzun süredir konuyla ilgili araştırmalarını sürdüren UEFA, ırkçılık yapılmadığına karar verdi.

HAKEME CEZA YOK

Kurul, Pierre Webo'ya yönelik ırkçı sözler sarf eden Rumen hakem Sebastian Coltescu'ya ceza vermedi.

PSG - Başakşehir maçında 4. hakemden Webo'ya ırkçı söylem - VİDEO

ASKER SELAMINA CEZA KESMİŞTİ

Avrupa'nın birçok ülkesinde yapılan ırkçı saldırılara karşı sessiz kalan UEFA'nın, verdiği bu karar şaşırtmadı.

Hatırlanacağı gibi Fransa-Türkiye maçında asker selamı vererek Suriye’de Barış Pınarı Harekatı’nı yürüten Kahraman Mehmetçik’e selam gönderen A Milli Takımımız, UEFA tarafından para cezasına çarptırılmıştı.