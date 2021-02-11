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    UEFA, ırkçılık olayıyla ilgili kararını verdi

    UEFA, ırkçılık olayıyla ilgili kararını verdi

    PSG-Başakşehir maçında ırkçılık yapılmadığını belirten UEFA, Rumen hakem Sebastian Coltescu'ya ceza vermeme kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 11.02.2021 - 16:34
    • Güncelleme : 11.02.2021 - 17:24
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    Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir'in, deplasmanda PSG ile oynadığı grup maçında yaşanan ırkçılık olayı, karşılaşmanın ertelenmesine neden olmuştu.

    Uzun süredir konuyla ilgili araştırmalarını sürdüren UEFA, ırkçılık yapılmadığına karar verdi.

    UEFA, ırkçılık olayıyla ilgili kararını verdi #1

    HAKEME CEZA YOK

    Kurul, Pierre Webo'ya yönelik ırkçı sözler sarf eden Rumen hakem Sebastian Coltescu'ya ceza vermedi.

    PSG - Başakşehir maçında 4. hakemden Webo'ya ırkçı söylem - VİDEO

    ASKER SELAMINA CEZA KESMİŞTİ

    Avrupa'nın birçok ülkesinde yapılan ırkçı saldırılara karşı sessiz kalan UEFA'nın, verdiği bu karar şaşırtmadı.

    Hatırlanacağı gibi Fransa-Türkiye maçında asker selamı vererek Suriye’de Barış Pınarı Harekatı’nı yürüten Kahraman Mehmetçik’e selam gönderen A Milli Takımımız, UEFA tarafından para cezasına çarptırılmıştı.

    UEFA, ırkçılık olayıyla ilgili kararını verdi #2

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