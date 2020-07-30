UEFA Karius'u haklı buldu

Beşiktaş'tan alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle ayrılan Loris Karius, UEFA tarafından haklı bulundu. Buna göre siyah-beyazlılar Alman kaleciye 1.6 milyon euro (13 milyon lira) ödeyecek.

Pandemi sürecinde alacaklarını alamadığını iddia ederek takımdan ayrılan Loris Karius konusunda UEFA'dan yanıt bekleyen Beşiktaş'a kötü haber geldi.

Alman file bekçisi mayıs ayında siyah-beyazlılarla sözleşmesini feshederek konuyu UEFA'ya taşımıştı. UEFA, pandemi kaynaklı ödeme gecikmesini kabul etmeyerek Karius’un alacaklarının Beşiktaş’tan tahsil edilmesine karar verdi.

KARİUS NE KADAR ALACAK?

Karius'a mart ayında 367 bin euro ödeme yapan siyah-beyazlıların geciken ve ödenmesi gereken 867 bin euroyu da pandemi sürecinde ödeyemediği biliniyor. Bununla birlikte Loris Karius’un geçen sezondan kalan alacağı ve toplam kontrat ücreti ise 1.6 milyon euro. (13 milyon lira)

Öte yandan Alman kaleci gösterdiği performansla Türkiye'de vasadı aşamamıştı. Toplam 67 maça çıkan Karius, Beşiktaş kalesine atılan 95 golü engelleyemezken sadece 14 maçta kalesini gole kapatabilmişti.

RUIZ VE KRUSE İÇİN DE BENZER KARAR ÇIKABİLİR

Loris Karius'un bu durumu, benzer şekilde takımlarını bırakan Victor Ruiz ve Max Kruse için de emsal karar niteliği taşıyabilir. Bilindiği üzere Victor Ruiz, Beşiktaş'ı Max Kruse de Fenerbahçe'yi aynı şekilde UEFA'ya şikayet ederek İstanbul'dan ayrılmışlardı.