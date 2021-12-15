UEFA Konferans Ligi: Fenerbahçe - Slavia Prag maçları ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Çekya temsilcisi Slavia Prag ile eşleşti. Peki Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe'nin yer aldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Çekya ekibi Slavia Prag ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi'nde D grubunu üçüncü sırada tamamlayarak kuraya seribaşı olmayan takımlar arasından katılan sarı-lacivertli ekip, sahasında Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek.

Bu eşleşmenin ardından futbolseverler, Fenerbahçe - Slavia Prag maçının tarihi ve saat bilgisini öğrenmek için araştırmalarına başladı.

Peki Fenerbahçe - Slavia Prag maçları ne zaman oynanacak? Fenerbahçe - Slavia Prag maçı hangi tarihte, saat kaçta? İşte detaylar...

FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Slavia Prag arasında oynanacak ilk maç, 17 Şubat 2022 tarihinde Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak. Karşılaşma TSİ 20.45'te başlayacak.

Bu maçın rövanşı ise 24 Şubat 2022 tarihinde Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da TSİ 23.00'te oynanacak.

Kura çekimi öncesi Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, "Stadyumları ve kulüpleri tanımayı seviyorum ve bu yüzden kurada Fenerbahçe'yi istiyorum. Güzel statları var, müthiş bir ortam olur." demişti.