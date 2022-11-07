UEFA Konferans Ligi kura çekimi saat kaçta yapılacak? İşte Trabzonspor'un muhtemel rakipleri!

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi bugün yapılacak kura çekimi sonrası belli olacak. İşte temsilcimiz Trabzonspor'un muhtemel rakipleri..

Temsilcimiz Trabzonspor'un da yer alacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. tamamlayarak yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam eden Trabzonspor'un rakibinin belli olacağı kura çekimi için geri sayım başladı. Futbolseverler Trabzonspor'un muhtemel rakiplerini merak ediyor.

Konferans Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan 8 takım ile UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada bitiren 8 takım, play-off turunda birbirleriyle eşleşecek.

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde muhtemel rakipleri Fiorentina, Cluj, Basel, Dnipro, Gent, Anderlecht, Partizan ve Lech Poznan takımları oldu.

Kura çekimi saat kaçta başlayacak?

Trabzonspor'un rakibinin belli olacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi saat 16.00'da başlayacak. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimi TV 8.5 ekranlarından izlenebilecek.