Euro
9.9324
-1.04%
Dolar
8.3551
-0.98%
Altın
485.37
-1.4%
Borsa
1.401
0.61%
Bitcoin
328.685
-5.53%
EXEN Coin
24.18
-3.28%
33ºC
İstanbul
Güneşli 33 C

    UEFA Konferans Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri

    Trabzonspor, Molde'yi elemesi halinde Konferans Ligi play-off turunda Roma ile karşılaşacak.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2021 - 15:21
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 15:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    UEFA Konferans Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri

    Bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin play-off turu kura çekiminde Galatasaray, Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'un rakipleri belli oldu.

    Üçüncü eleme turunda Norveç ekibi Molde ile karşılaşacak Trabzonspor ve Gürcistan'ın Dinamo Batum takımıyla mücadele edecek Demir Grup Sivasspor'un kazanması durumundaki rakipleri belli oldu.

    UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunu geçememesi durumunda yoluna Avrupa Konferans Ligi play-off'larında devam edecek Galatasaray'ın olası rakibi de belirlendi.

    Play-off turu maçları, Şampiyonlar Ligi'nde 17-18 ve 24-25 Ağustos, Avrupa Ligi ile Avrupa Konferans Ligi'nde ise 19 ve 26 Ağustos'ta oynanacak.

    GALATASARAY'IN OLASI RAKİBİ

    Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde St.Johnstone'a elenmesi durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakibi Vojvodina / LASK eşleşmesinin galibi olacak.

    UEFA Konferans Ligi nde temsilcilerimizin rakipleri #1

    SİVASSPOR'UN RAKİPLERİ

    Sivasspor, Dinamo Batum'u elemesi durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Lokomotiv Plovdiv / Kopenhag eşleşmesi galibiyle karşılaşacak.

    UEFA Konferans Ligi nde temsilcilerimizin rakipleri #2

    TRABZONSPOR'UN RAKİBİ

    Trabzonspor, Molde'yi elemesi durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda AS Roma ile karşılaşacak.

    UEFA Konferans Ligi nde temsilcilerimizin rakipleri #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir