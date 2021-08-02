UEFA Konferans Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri

Trabzonspor, Molde'yi elemesi halinde Konferans Ligi play-off turunda Roma ile karşılaşacak.

Bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin play-off turu kura çekiminde Galatasaray, Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'un rakipleri belli oldu.

Üçüncü eleme turunda Norveç ekibi Molde ile karşılaşacak Trabzonspor ve Gürcistan'ın Dinamo Batum takımıyla mücadele edecek Demir Grup Sivasspor'un kazanması durumundaki rakipleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunu geçememesi durumunda yoluna Avrupa Konferans Ligi play-off'larında devam edecek Galatasaray'ın olası rakibi de belirlendi.

Play-off turu maçları, Şampiyonlar Ligi'nde 17-18 ve 24-25 Ağustos, Avrupa Ligi ile Avrupa Konferans Ligi'nde ise 19 ve 26 Ağustos'ta oynanacak.

GALATASARAY'IN OLASI RAKİBİ

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde St.Johnstone'a elenmesi durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakibi Vojvodina / LASK eşleşmesinin galibi olacak.

SİVASSPOR'UN RAKİPLERİ

Sivasspor, Dinamo Batum'u elemesi durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Lokomotiv Plovdiv / Kopenhag eşleşmesi galibiyle karşılaşacak.

TRABZONSPOR'UN RAKİBİ

Trabzonspor, Molde'yi elemesi durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda AS Roma ile karşılaşacak.