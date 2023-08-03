UEFA Konferans Ligi'nde Tirana'yı eleyen Beşiktaş tur atladı UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Tirana'ya konuk olan Beşiktaş, ilk maçta aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından ikinci maçı da 2-0 kazanarak tur biletini aldı.

AA & Ensonhaber

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, 2. eleme turu rövanşında Arnavutluk'un Tirana takımına konuk oldu. İlk maçta aldığı 3-1'lik skorun rahatlığıyla oynayan siyah beyazlılar, ikinci maçı da 2-0 kazanarak tur atlayan taraf oldu.

İlk yarı

27. dakikada Hadziahmetovic cepheden kullanılan serbest vuruşta topu ceza sahasının sol bölgesine attı. Colley kafayla topu kale önüne indirdi, Muleka tamamlamak için hamle yapsa da kaleciyi geçen meşin yuvarlağı savunma çizgi üstünden çıkardı. Bu pozisyonda Muleka ile çarpışan kaleci Selmani oyuna devam edemedi.

39. dakikada gelişen atakta Onur Bulut meşin yuvarlağı ceza sahasının sağ tarafında aut çizgisi üstünde kontrol ederek pasını çıkardı. Gedson Fernandes, aldığı topu düzelterek dar açıdan şutunu çekti, pozisyon autla sonuçlandı.

45+5. dakikada Masuaku'nun soldan uzun pasını ceza sahası sağında karşılayan Onur Bulut'un çaprazdan şutunda kaleci son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı

52. dakikada Salih Uçan'ın sol taraftan ortasında Muleka ceza sahası içinde topa dokundu, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

57. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Hadziahmetovic'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Salih Uçan topu kafayla arkaya gönderdi, Amartey de meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 0-1

62. dakikada Onur Bulut'un ceza sahası dışından şutunda top auta gitti.

66. dakikada Arthur Masuaku, gördüğü kırmızı kart nedeniyle takımını 10 kişi bıraktı.

75. dakikada Vincent Aboubakar, takımının 2. golüme imza atarak skoru 2-0'a getirdi. Tirana savunmasının kontrol etmek istediği topu ceza sahası içinde önünde bulan Aboubakar şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Beşiktaş, taraftarların neden olduğu olaylar nedeniyle yaklaşık 15 dakikalık bir gecikme sonrası başlayan karşılaşmayı 2-0 galip tamamladı.

Tirana: 0 - Beşiktaş: 2

Stat: Arena Kombetare

Hakemler: Stuart Attwell, Constantine Hatzidakis, Neil Davies (İngiltere)

Tirana: Selmani (Dk. 32 Lika), Haxhiu, Lulaj, Hoxhallari, Pergjoni, Deliu (Dk. 45+2 Hila), Najdovski, Jonuzi (Dk. 68 Abazaj), Lushkja (Dk. 68 Qefalia), Hasani, Kaina

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal (Dk. 46 Amartey), Colley, Masuaku, Hadziahmetovic (Dk. 89 Demir Ege Tıknaz), Salih Uçan (Dk. 81 Onana), Gedson Fernandes, Onur Bulut (Dk. 82 Umut Meraş), Muleka (Dk. 81 Semih Kılıçsoy), Aboubakar

Goller: Dk. 56 Amartey, Dk. 75 Aboubakar (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 66 Masuaku (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 74 Hoxhallari (Tirana)