UEFA listeleri ne zaman verilecek? Fenerbahçe ve Galatasaray için zaman daraldı!

UEFA listeleri ne zaman verilecek? Fenerbahçe ve Galatasaray için zaman daraldı!

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ile UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'nin kadro için listelerini ne zaman teslim edecekleri merak konusu oldu.

Süper Lig'de küme düşme hattında olan ve iyi bir grafik çizemeyen Galatasaray, Avrupa'da yoluna devam ediyor.

Fatih Terim zamanında UEFA Avrupa Ligi'nde iyi bir iş çıkaran Galatasaray'ın yeni hoca ile ne yapacağı merak ediliyor.

Fenerbahçe ise yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek. Elenmek istemeyen sarı-lacivertli ekipte, İsmail Kartal'ın çıkaracağı 11 şimdiden tartışılmaya başlandı.

Transfer döneminde olduğumuz şu günlerde ise Galatsaray, bir hamle oyuncusu almanı peşinde.

Ancak UEFA Avrupa listeleri için zaman daraldı ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transfer politikası çıkmaza girdi.

Peki, UEFA listeleri ne zaman verilecek? Fenerbahçe ve Galatasaray için zaman daraldı...

UEFA AVRUPA LİSTELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Türkiye'de kadroların teslimi için son tarih, 3 Şubat Perşembe günü saat 02.00 olarak açıklandı.

TRANSFER İÇİN KRİTİK GÜNLER

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 3 futbolcu için değişiklik hakkı bulunuyor. Bu tarihten sonra yapılacak transferler, Avrupa maçlarında oynayamayacak sadece Süper Lig'de oynayabilecek.