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UEFA muhabirleri gizli favori olarak Türkiye’yi gösterdi

UEFA muhabirleri gizli favori olarak Türkiye’yi gösterdi

UEFA'nın görevlendirdiği muhabirlerin yaptığı tahminlere göre Türkiye gizli bir favori olabilir. Çeşitli uluslardan seçilen gazeteciler A Milli Takımımızı 'sürpriz takım' olarak nitelendirdi.