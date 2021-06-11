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- UEFA muhabirleri gizli favori olarak Türkiye’yi gösterdi
UEFA muhabirleri gizli favori olarak Türkiye’yi gösterdi
UEFA'nın görevlendirdiği muhabirlerin yaptığı tahminlere göre Türkiye gizli bir favori olabilir. Çeşitli uluslardan seçilen gazeteciler A Milli Takımımızı 'sürpriz takım' olarak nitelendirdi.
- Haber Merkezi
- 11.06.2021 - 13:21
UEFA’nın internet sitesi üzerinden yapılan paylaşımda UEFA’nın turnuva için görevlendirdiği 24 muhabir, tahminlerde bulundu.
FAVORİ FRANSA
24 muhabirden 16’sı Fransa’yı turnuvanın favorisi olarak gösterdi. Son dünya şampiyonu Fransa dışında İngiltere, Portekiz ve Belçika’nın şampiyonluk için en güçlü adaylar oldukları ifade edildi.
GİZLİ FAVORİ TÜRKİYE
Tahminde bulunan 24 muhabirden 8’i turnuvanın gizli favorisi olarak Türkiye’yi seçti. A Milli Takım dışında ise gizli favori olarak Avusturya, Finlandiya, Danimarka, Polonya, Ukrayna, Hırvatistan, Çekya ve İskoçya gösterildi.