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    UEFA: Şampiyonlar Ligi finaline 25 bin taraftar alınacak

    UEFA: Şampiyonlar Ligi finaline 25 bin taraftar alınacak

    UEFA Şampiyonlar Ligi için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na 25 bin taraftar alınacak.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2021 - 14:47
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 16:09
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    Atatürk Olimpiyat Stadı, 29 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak.

    25 BİN SEYİRCİ ALINACAK

    Gençlik ve Spor Bakanlığı, Futbol Federasyonu ile UEFA arasında yapılan görüşmelerde, maçın seyircili oynanması değerlendirildi.

    Stada yüzde 25 kapasiteyle taraftar alınması için ilgili detaylı bir çalışma yapıldı.

    UEFA: Şampiyonlar Ligi finaline 25 bin taraftar alınacak #1

    8 BİNİ FİNALİST TAKIMLARIN

    UEFA'nın yaptığı açıklamaya göre; stada 25 bin taraftar alınacak. Bunların 4'er bini ise finalist takımın taraftlarına ayrılacak.

    UEFA: Şampiyonlar Ligi finaline 25 bin taraftar alınacak #2

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