UEFA Şampiyonlar Ligi kupası İstanbul'da

AA & Ensonhaber
Avrupa futbolunun en prestijli turnuvalarından UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikonik kupası, turnuvanın sponsorlarından Oppo tarafından İstanbul’a getirildi. Futbolseverler, Divan Kuruçeşme'de sergilenen dev kupayla buluşma fırsatı yakaladı.
MÜNİH'TE SAHİBİNİ BULACAK
2024-2025 sezonunun şampiyonu, Mayıs ayının sonunda Almanya’nın Münih kentinde bulunan Allianz Arena’da belli olacak. İstanbul’da sergilenen bu görkemli kupa, finalde zafer kazanan takımın oyuncularının ellerinde yükselerek tarihe tanıklık edecek.
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