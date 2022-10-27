UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 5. hafta maçları sona erdi. Liverpool, Napoli, Porto, Inter, Bayern Münih üst tura çıkmayı garantiledi. İşte sonuçlar..

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçları bu akşam oynanan maçlar ile birlikte tamamlanmış oldu.

Liverpool son 16'yı garantiledi

Öne çıkan maçlarda, A Grubu'nda Liverpool, konuk olduğu Ajax'ı 42. dakikada Muhammed Salah, 49. dakikada Darwin Nunez ve 52. dakikada Harvey Elliott'ın ağları sarsmasıyla 3-0 yenerek son 16 turuna kalmayı garantiledi.

Maçta bir de asist yapan Mısırlı yıldız Salah, turnuva tarihinde İngiliz kulüplerinde Ryan Giggs ve Thierry Henry'nin ardından skora en çok etki eden (39 gol, 12 asist) üçüncü oyuncu konumuna geldi.

Napoli 5'te 5 yaptı

Son 16'ya kalmayı önceden garantileyen Napoli ise Giovanni Simeone (2) ve Leo Östigard'ın golleriyle ağırladığı Rangers'ı 3-0'lık skorla geçerek A Grubu'nda 5'te 5 yaptı ve liderliğini korudu.

Giovanni, babası Diego Simeone'nin ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 4 maçında 4 gol atan ikinci Arjantinli futbolcu oldu.

Beraberlik Porto'ya yaradı

B Grubu'nda Bayer Leverkusen'in, deplasmanda Atletico Madrid ile 2-2 berabere kalmasının ardından Portekiz ekibi Porto, son 16 turuna adını yazdırmayı garantiledi.

Barcelona Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

C Grubu'nda üst tura önceden adını yazdıran Bayern Münih, Camp Nou Stadı'nda konuk olduğu Barcelona'yı 10. dakikada Sadio Mane, 31. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting ve 90+5. dakikada Benjamin Pavard'ın golleriyle 3-0 yendi ve liderliği de garantiledi.

Bayen Münih ve Inter'in son 16'ya kaldığı grupta üst tur şansı kalmayan İspanya temsilcisi Barcelona, 1997-1998 ve 1998-1999 sezonlarından sonra ilk kez üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda etti.

Tottenham ve Lizbon yenişemedi

D Grubu'nda Tottenham, ağırladığı Sporting Lizbon ile 1-1 berabere kaldı. Portekiz ekibinin 22. dakikada Marcus Edwards'ın fileleri sarsmasıyla öne geçtiği mücadelede, İngiltere temsilcisine 1 puanı getiren golü, 80. dakikada Rodrigo Bentancur attı.

Tottenham'da 90+5. dakikada Harry Kane'in golü, Video Yardımcı Hakem (VAR) ile uzun bir incelemenin ardından geçersiz sayıldı ve duruma itiraz eden İtalyan teknik direktör Antonio Conte, kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonuçla, grupta üst tur heyecanı, son haftaya taşındı.

Inter 4 attı, gruptan çıkmayı garantiledi

İtalya ekibi Inter, konuk ettiği Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'i 4-0 yenerek üst tura adını yazdırdı.

İtalya temsilcisinin gollerini, 35. dakikada Henrikh Mkhitaryan, 42. ve 66. dakikalarda Edin Dzeko ve 87. dakikada Romelu Lukaku kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Inter puanını 10'a yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi.