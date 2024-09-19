UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer almayan en değerli futbolcular Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonu başladı. Dev organizasyonda bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatı uygulanırken birçok yıldız isim turnuvada oynama şansını elde edemedi.

Haber Merkezi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2024-2025 sezonunda ilk hafta heyecanı başladı.

İLK KEZ LİG FORMATINDA DÜZENLENİYOR

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatı uygulanacak ve grup aşaması olmayacak.

Devler Ligi'ne katılan her takım bu sezon 4'ü içerde 4'ü de deplasmanda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak.

8 hafta sonunda ligde ilk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ve 24. basamak arasında bulunan 16 ekip de bir üst tura kalmak için kendi aralarında play-off mücadelesi oynayacak.

25. sıra ve sonrasında yer alan takımlar ise turnuvaya veda edecek.

YILDIZ İSİMLER FORMA GİYEMİYOR

Avrupa'da pek çok yıldız isim bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde forma giyemiyor.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde olmayan en değerli futbolcular...

EN DEĞERLİ FUTBOLCULAR

1. Victor Osimhen (Galatasaray) - 100 milyon euro

2. Bruno Guimares (Newcastle United) - 85 milyon euro

3. Cole Palmer (Chelsea) - 80 milyon euro

4. Khvicha Kvaratskhelia (Napoli) - 80 milyon euro

5. Moises Caicedo (Chelsea) - 75 milyon euro

6. Enzo Fernandez (Chelsea) - 75 milyon euro

7. Alexander Isak (Newcastle United) - 75 milyon euro

8. Nico Williams (Athletic Bilbao) - 70 milyon euro

9. James Maddison (Tottenham) - 70 milyon euro

10. Bruno Fernandes (Manchester United) - 70 milyon euro

11. Rasmus Hojlund (Manchester United) - 65 milyon euro

12. Lucas Paqueta (West Ham United) - 65 milyon euro

13. Cristian Romero (Tottenham) - 65 milyon euro

14. Christopher Nkunku (Chelsea) - 65 milyon euro

15. Matthijs de Ligt (Manchester United) - 60 milyon euro

16. Anthony Gordon (Newcastle United) - 60 milyon euro

17. Marcus Rashford (Manchester United) - 60 milyon euro

18. Kobbie Mainoo (Manchester United) - 55 milyon euro

19. Micky van de Ven (Tottenham) - 55 milyon euro

20. Pedro Neto (Chelsea) - 55 milyon euro

21. Eberechi Eze (Crystal Palace) - 55 milyon euro

22. Dejan Kulusevski (Tottenham) - 55 milyon euro