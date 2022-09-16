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    UEFA sıralamasında 1 sıra daha yükseldik

    UEFA sıralamasında 1 sıra daha yükseldik

    Temsilcilerimizin Avrupa'da haftayı 3 galibiyet ve 1 beraberlikle tamamlamasının ardından Türkiye, Yunanistan'ı geçerek UEFA ülke puan sıralamasında 19. sıraya yükseldi.
    • 16.09.2022 - 10:39
    • Güncelleme : 16.09.2022 - 10:48
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    Türk takımları bu hafta Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mağlubiyet yüzü görmedi. 4 temsilcimiz aldığı başarılı sonuçların ardından Türkiye, UEFA sıralamasında basamak atladı.

    Avrupa Ligi'nde Trabzonspor, Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup ederken Fenerbahçe de zorlu Rennes deplasmanında 2-2 berabere kaldı.

    UEFA sıralamasında 1 sıra daha yükseldik #1

    UEFA sıralamasında 1 sıra daha yükseldik #2

    İsrail'den sonra Yunanistan'ı da geçtik

    Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Sivasspor, deplasmanda Cluj'u tek golle geçti. Başakşehir ise Fiorentina'yı 3-0 yenerek adeta Avrupa'da gövde gösterisi yaptı.

    Alınan bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA puan sıralamasında bir basamak daha yükseldi. Geçen hafta İsrail'i geçen Türkiye, bu hafta temsilcilerimizin aldığı başarılı sonuçlarla Yunanistan'ı da geride bıraktı ve 19. sıraya yükseldi.

    UEFA sıralamasında 1 sıra daha yükseldik #3


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