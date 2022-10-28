UEFA sıralamasında 2 sıra daha yükseldik

UEFA sıralamasında 2 sıra daha yükseldik

Avrupa'daki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Başakşehir, Trabzonspor ve Sivasspor'un maçlarını oynamasıyla UEFA ülke puanı sıralamasında yerimiz değişti.

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5. hafta maçları sona erdi. Kupa 2'de Rennes karşısında 3-0'dan geri dönen Fenerbahçe sahadan 3-3'lük skorla ayrıldı.

Aynı saatte başlayan maçta ve gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Başakşehir, deplasmanda Fiorentina'ya 2-1 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Trabzonspor ise Kızılyıldız deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle döndü.

Rıza Çalımbay'ın ekibi Sivasspor, konuk ettiği CFR Cluj'u 3-0'lık skorla devirdi ve Konferans Ligi'nde bir üst turu garantiledi.

12. sıraya yükseldik

Dört takımımızın aldığı sonuçlarla Türkiye, UEFA ülke puanı klasmanındaki yükselişini sürdürdü. Haftaya 14. sırada giren Türkiye 2 basamak atladı.

Türkiye, UEFA turnuvalarında bu hafta yapılan maçların ardından ülke puanı klasmanında 12. sıraya yerleşti.

Şampiyonlar Ligi yolu

Avrupa'ya bu sezon 4 takım gönderen Süper Lig, sezonu 15 veya üstünde tamamlaması halinde ülkeyi yeniden 5 takımla temsil edilecek.

Türkiye, sezonu 12. sırada bitirmesi durumunda 2024/2025 sezonunda yeniden Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderebilecek.