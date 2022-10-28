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    UEFA sıralamasında 2 sıra daha yükseldik

    Avrupa'daki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Başakşehir, Trabzonspor ve Sivasspor'un maçlarını oynamasıyla UEFA ülke puanı sıralamasında yerimiz değişti.
    • 28.10.2022 - 09:09
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    UEFA sıralamasında 2 sıra daha yükseldik

    UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5. hafta maçları sona erdi. Kupa 2'de Rennes karşısında 3-0'dan geri dönen Fenerbahçe sahadan 3-3'lük skorla ayrıldı.

    Aynı saatte başlayan maçta ve gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Başakşehir, deplasmanda Fiorentina'ya 2-1 mağlup oldu.

    UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Trabzonspor ise Kızılyıldız deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle döndü.

    Rıza Çalımbay'ın ekibi Sivasspor, konuk ettiği CFR Cluj'u 3-0'lık skorla devirdi ve Konferans Ligi'nde bir üst turu garantiledi.

    UEFA sıralamasında 2 sıra daha yükseldik #1

    12. sıraya yükseldik

    Dört takımımızın aldığı sonuçlarla Türkiye, UEFA ülke puanı klasmanındaki yükselişini sürdürdü. Haftaya 14. sırada giren Türkiye 2 basamak atladı.

    Türkiye, UEFA turnuvalarında bu hafta yapılan maçların ardından ülke puanı klasmanında 12. sıraya yerleşti.

    Şampiyonlar Ligi yolu

    Avrupa'ya bu sezon 4 takım gönderen Süper Lig, sezonu 15 veya üstünde tamamlaması halinde ülkeyi yeniden 5 takımla temsil edilecek.

    Türkiye, sezonu 12. sırada bitirmesi durumunda 2024/2025 sezonunda yeniden Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderebilecek.

    UEFA sıralamasında 2 sıra daha yükseldik #2


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