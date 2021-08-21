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- UEFA sıralamasında Türkiye kritik noktada
UEFA sıralamasında Türkiye kritik noktada
- Haber Merkezi
- 21.08.2021 - 09:22
- Güncelleme : 21.08.2021 - 10:12
Avrupa'da ön elemede mücadele eden Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un play-off'ta oynadığı ilk maçlarda sadece 1 galibiyet çıkarken, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldık.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda Randers ile 1-1 berabere kalırken, tek galibiyetimizi alan Fenerbahçe Helsinki'yi 1-0 ile geçti. Konferans Ligi play-off'larında ise Trabzonspor evinde Roma'ya 2-1, Sivasspor ise Kopenhag'a 2-1 mağlup oldu.
Türk futbolunun geleceği açısından belki de dönülmez bir yola girmemize neden olabilecek bu sezonda, gruplara 5 takımımızla birlikte girmemiz büyük önem taşıyor.
18. SIRADAYIZ
İlk maçların ardından Türkiye, UEFA ülke sıralamasında Çekya'nın da gerisine düşerek 18. basamağa geriledi.
15. Hırvatistan: 24.275
16. Kıbrıs Rum Kesimi: 23.875
17. Çekya: 22.800
18. Türkiye: 22.700
19. Norveç: 22.250
İLK 15’TE YER ALMAMIZ LAZIM
2021-22 sezonu bittiğinde ilk 15 içinde yer alamazsak 2023-24'te Avrupa'ya 5 değil, 4 temsilcimiz gidecek ve Şampiyonlar Ligi'nde sadece tek temsilcimiz yer alacak.
Şu anda ilk 15 için rakiplerimiz olarak gözüken Çekya 4 takımıyla, Kıbrıs Rum Kesimi, Hırvatistan ve İsviçre ise 2 takımıyla yola devam ediyor. Bizim hemen arkamızda yer alan Norveç'in de Avrupa'da 2 temsilcisi bulunuyor.
İLK 15’E GİREMEZSEK 4 TAKIM GİDECEK
1- Uzun süredir 5 takımla temsil hakkı bulunan Türkiye, Avrupa’ya 4 takım gönderebilecek.
2- Sadece Süper Lig şampiyonu Devler Ligi’ne katılabilecek ama o da ön eleme/elemeler oynamak zorunda kalacak.
3- UEFA Avrupa Ligi’ne takım gönderemeyeceğiz.
4- Diğer 3 takım, Avrupa Konferans Ligi’nde mücadele edecek.