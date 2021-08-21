UEFA sıralamasında Türkiye kritik noktada

Temsilcilerimizin Avrupa'da aldıkları sonuçlarla birlite ortaya çıkan tabloda, Türkiye 18. sırada yer aldı.

Avrupa'da ön elemede mücadele eden Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un play-off'ta oynadığı ilk maçlarda sadece 1 galibiyet çıkarken, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldık.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda Randers ile 1-1 berabere kalırken, tek galibiyetimizi alan Fenerbahçe Helsinki'yi 1-0 ile geçti. Konferans Ligi play-off'larında ise Trabzonspor evinde Roma'ya 2-1, Sivasspor ise Kopenhag'a 2-1 mağlup oldu.

Türk futbolunun geleceği açısından belki de dönülmez bir yola girmemize neden olabilecek bu sezonda, gruplara 5 takımımızla birlikte girmemiz büyük önem taşıyor.

18. SIRADAYIZ

İlk maçların ardından Türkiye, UEFA ülke sıralamasında Çekya'nın da gerisine düşerek 18. basamağa geriledi.

15. Hırvatistan: 24.275

16. Kıbrıs Rum Kesimi: 23.875

17. Çekya: 22.800

18. Türkiye: 22.700

19. Norveç: 22.250

İLK 15’TE YER ALMAMIZ LAZIM

2021-22 sezonu bittiğinde ilk 15 içinde yer alamazsak 2023-24'te Avrupa'ya 5 değil, 4 temsilcimiz gidecek ve Şampiyonlar Ligi'nde sadece tek temsilcimiz yer alacak.

Şu anda ilk 15 için rakiplerimiz olarak gözüken Çekya 4 takımıyla, Kıbrıs Rum Kesimi, Hırvatistan ve İsviçre ise 2 takımıyla yola devam ediyor. Bizim hemen arkamızda yer alan Norveç'in de Avrupa'da 2 temsilcisi bulunuyor.

İLK 15’E GİREMEZSEK 4 TAKIM GİDECEK

1- Uzun süredir 5 takımla temsil hakkı bulunan Türkiye, Avrupa’ya 4 takım gönderebilecek.

2- Sadece Süper Lig şampiyonu Devler Ligi’ne katılabilecek ama o da ön eleme/elemeler oynamak zorunda kalacak.

3- UEFA Avrupa Ligi’ne takım gönderemeyeceğiz.

4- Diğer 3 takım, Avrupa Konferans Ligi’nde mücadele edecek.