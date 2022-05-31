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    UEFA Süper Kupa maçı ne zaman, nerede oynanacak 2022?

    Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi sona erdikten sonra gözler, oynanacak UEFA Süper Kupası’na çevrildi. Peki, UEFA Süper Kupa maçı ne zaman, nerede oynanacak 2022?
    • 31.05.2022 - 14:44
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    UEFA Süper Kupa maçı ne zaman, nerede oynanacak 2022?

    UEFA Şampiyonlar Ligi yoğun geçen bir sezonun ardından final heyecanı yaşandı ve Real Madrid kupayı kaldırdı.

    Liverpool ile karşılaşan ve kupayı alan Real Madrid, doyana kadar şampiyonluğunu kutladı.

    Real Madrid ve Eintracht Frankfurt şimdilerde UEFA Süper Kupa maçı için bir araya gelmeye hazırlanıyor.

    Bu maçı izlemek isteyenler, UEFA Süper Kupa maçı ne zaman, nerede oynanacak 2022?" sorusunu araştırıyor.

    Peki, UEFA Süper Kupa maçı ne zaman, nerede oynanacak 2022? İşte yanıtı...

    UEFA Süper Kupa maçı ne zaman, nerede oynanacak 2022?

    2021-22 Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ve 2021-22 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt arasındaki 2022 UEFA Süper Kupası maçı, 10 Ağustos 2022 tarihinde oynanacak.

    2022 UEFA Süper Kupası karşılaşması Finlandiya’nın Helsinki şehrindeki Helsinki Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak.

    UEFA Süper Kupa maçı ne zaman, nerede oynanacak 2022? #1


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