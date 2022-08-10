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    UEFA Süper Kupa Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    Real Madrid ve Eintracht Frankfurt 47. UEFA Süper Kupa'nın sahibi olmak için bu akşam karşı karşıya gelecek.İşte dev maçın detayları..
    • 10.08.2022 - 15:06
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 15:06
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    UEFA Süper Kupa Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt'un karşılaşacağı UEFA Süper Kupa maçı bugün oynanacak.

    Milyonlarca futbolseverin yakından takip edeceği mücadelede iki takımda kupayı kazanmak için kozlarını paylaşacak.Futbolseverler maçın hangi kanaldan yayınlanacağını araştırmaya başladı.

    Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bulunan Helsinki Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.Peki maç saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan yayınlanacak.İşte dev maçın detayları..

    UEFA Süper Kupa Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda yayınlanacak? #1

    Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    Real Madrid - Eintracht Frankfurt UEFA Süper Kupa maçı Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.Michael Oliver'in yöneteceği maç TV 8.5 kanalından naklen yayınlanacak.


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