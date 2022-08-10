Haberler

Futbol Haberleri

UEFA Süper Kupa Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Süper Kupa Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Real Madrid ve Eintracht Frankfurt 47. UEFA Süper Kupa'nın sahibi olmak için bu akşam karşı karşıya gelecek.İşte dev maçın detayları..