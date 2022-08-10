UEFA Süper Kupası bugün sahibini bulacak

Geride kalan sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt, UEFA Süper Kupası'nın sahibi olabilmek için bugün karşı karşıya gelecek.

Geçtiğimiz sezon; UEFA Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonu İspanya temsilcisi Real Madrid, UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonu ise Almanya ekibi Eintracht Frankfurt olmuştu.

İki büyük organizasyonun şampiyonu, UEFA Süper Kupası'nın sahibi olabilmek için bugün karşı karşıya gelecek.

Müsabaka Finlandiya'da oynanacak

Finlandiya'nın başkentindeki Helsinki Olimpiyat Stadı'nda (TSİ) 22.00'de başlayacak müsabakada, İngiltere Futbol Federasyonundan tecrübeli hakem Michael Oliver düdük çalacak.

Maç TV8,5'da yayınlanacak

Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı TV8,5 ekranlarından şifresiz canlı yayınlanacak.

Taraflar 62 yıl sonra finalde yeniden karşı karşıya

İspanyol ve Alman ekibi, 62 yıl sonra Avrupa'da yeniden final oynayacak. Daha önce 1959-60 Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde iki ekip karşılaşırken, Real Madrid sahadan 7-3'lük skorla galip ayrılıp, kupayı üst üste 5. kez müzesine götürmüştü.

Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisi ilk kez uygulanacak

Öte yandan, Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisi (SAOT), UEFA Süper Kupa'da ilk kez uygulanacak. Yeni sistem, oyuncu başına 29 farklı vücut noktasını takip edebilen özel kameralar sayesinde çalışacak.

İspanyol ekibi 4 kez kupayı kazandı

Real Madrid, UEFA Süper Kupa'da 7 kez mücadele ederken 4 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Frankfurt'un ilk Süper Kupa maçı

Eintracht Frankfurt ise ilk kez UEFA Süper Kupa maçına çıkacak.