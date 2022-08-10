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    UEFA Süper Kupası bugün sahibini bulacak

    Geride kalan sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt, UEFA Süper Kupası'nın sahibi olabilmek için bugün karşı karşıya gelecek.
    • 10.08.2022 - 03:38
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 03:51
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    UEFA Süper Kupası bugün sahibini bulacak

    Geçtiğimiz sezon; UEFA Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonu İspanya temsilcisi Real Madrid, UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonu ise  Almanya ekibi Eintracht Frankfurt olmuştu.

    İki büyük organizasyonun şampiyonu, UEFA Süper Kupası'nın sahibi olabilmek için bugün karşı karşıya gelecek.

    Müsabaka Finlandiya'da oynanacak

    Finlandiya'nın başkentindeki Helsinki Olimpiyat Stadı'nda (TSİ) 22.00'de başlayacak müsabakada, İngiltere Futbol Federasyonundan tecrübeli hakem Michael Oliver düdük çalacak.

    Maç TV8,5'da yayınlanacak

    Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı TV8,5 ekranlarından şifresiz canlı yayınlanacak.

    Taraflar 62 yıl sonra finalde yeniden karşı karşıya

    İspanyol ve Alman ekibi, 62 yıl sonra Avrupa'da yeniden final oynayacak. Daha önce 1959-60 Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde iki ekip karşılaşırken, Real Madrid sahadan 7-3'lük skorla galip ayrılıp, kupayı üst üste 5. kez müzesine götürmüştü.

    UEFA Süper Kupası bugün sahibini bulacak #1

    Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisi ilk kez uygulanacak

    Öte yandan, Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisi (SAOT), UEFA Süper Kupa'da ilk kez uygulanacak. Yeni sistem, oyuncu başına 29 farklı vücut noktasını takip edebilen özel kameralar sayesinde çalışacak.

    UEFA Süper Kupası bugün sahibini bulacak #2

    İspanyol ekibi 4 kez kupayı kazandı

    Real Madrid, UEFA Süper Kupa'da 7 kez mücadele ederken 4 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

    Frankfurt'un ilk Süper Kupa maçı

    Eintracht Frankfurt ise ilk kez UEFA Süper Kupa maçına çıkacak.

    UEFA Süper Kupası bugün sahibini bulacak #3

    UEFA Süper Kupası bugün sahibini bulacak #4


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