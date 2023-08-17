UEFA Süper Kupa'nın sahibi Manchester City oldu Manchester City ile Sevilla, UEFA Süper Kupası için kozlarını paylaştı. Penaltılara kalan müsabakayı 5-4 alan Manchester City, kupanın sahibi oldu.

AA

UEFA Süper Kupa finalinde Manchester City ile Sevilla, Yunanistan'ın Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda karşı karşıya geldi.

İlk yarı

Maçın 25. dakikasında Sevilla, ilk tehlikeli atağında golü buldu. Sol kanattan gelişen atakta, Acuna'nın ortasına ceza saha içinde iyi yükselen En-Nesyri, iki Manchester Cityli defans oyuncusunun arasından düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Mücadelenin ilk yarısı, Sevilla'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

49. dakikada bu kez kontratakla etkili olan Sevilla'da Ocampos'un sol kanattan ara pasıyla kaleciyle ceza sahası içinde karşı karşıya kalan En-Nesyri'nin yerden şutunda meşin yuvarlağı, Ederson kurtardı.

63. dakikada Manchester City, skora denge getirdi. Rodri'nin ceza sahasına girmeden sol kanattan ortasına arka direkte iyi yükselen Palmer, ters ayakta yakalanan kalecinin müdahale edemeyeceği köşeye düzgün bir kafa vuruşu gerçekleştirdi ve skoru 1-1'e getirdi.

Maç penaltılara gitti: Kupa Manchester City'nin

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 berabere bitti ve penaltılara geçildi.

Manchester City'de Haaland, Alvarez, Kovacic, Grealish, Walker; Sevilla'da Ocampos, Rafa Mir, Rakitic, Montiel penaltıları golle sonuçlandırdı. İspanya temsilcisinde Gudelj'in penaltısı direkten döndü ve rakibini 5-4 mağlup eden Manchester City, kupanın sahibi oldu.

Barcelona ve Bayern Münih'i çalıştırdığı dönemde Süper Kupa'yı kazanan İspanyol teknik adam Pep Guardiola, aynı başarıyı bu turnuvada ilk kez boy gösteren Manchester City ile de tekrarladı. Daha önce bir kez bu kupayı kazanan Sevilla ise altıncı kez kaybetti.