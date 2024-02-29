UEFA TV, hazırladığı videoda Altınordu'ya yer verdi Avrupa Futbol Şampiyonası çerçevesinde çekimler yapan UEFA TV, Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, altyapıdan yetişen Çağlar Söyüncü ve uzun yıllar A takım teknik direktörlüğü yapan ve şu anda Bandırmaspor’u çalıştıran Hüseyin Eroğlu ile röportaj çalışmaları yaptı.

İHA

Almanya'nın 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenleyeceği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çerçevesinde çekimler yapan UEFA TV, Türk futbolunun üreten kulübü olmayı başaran Altınordu ile haber çalışması gerçekleştirdi.

UEFA TV, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kulübün altyapısında yetişerek yıllarca Almanya, İngiltere ve İspanya'da futbol oynayan ve şu anda Fenerbahçe'de top koşturan A Milli futbolculardan Çağlar Söyüncü ve 10 sene aralıksız Altınordu'ya teknik direktörlük yapan Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ile röportaj yaptı.

UEFA TV, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi’ndeki ileri futbol eğitimi alan sporcuların çalışmalarını da takip etti.

"Altınordu, bir Türkiye projesi"

Başkan Seyit Mehmet Özkan, yayınlanan röportajında Altınordu’nun bir Türkiye projesi olduğunu vurgulayarak, şunları dedi:

Biz Türkiye’nin Öz Kaynak Sistemi’nden oyuncu oynatan tek kulübüz. Bu bir Türkiye projesi. Buradan Türk ve Avrupa futboluna birçok değer kazandırdık. Bu isimlerin başında Çağlar Söyüncü de yer alıyor.

"Her gencin hayali milli takımdır"

Altınordu’nun Öz Kaynak Sistemi’nden yetişen Çağlar Söyüncü de UEFA TV’ye yaptığı açıklamada şu şekilde konuştu:

Her gencin hayali milli takım forması giymektir. Bugünlere gelmemizde Başkanımız Seyit Mehmet Özkan bize tüm imkankarı sağladı. Her zaman ülkemi iyi futbolcu olup yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeyi hedefledim.

"Altınordu zaten bir nevi milli takım gibiydi"

Uzun yıllar Altınordu A Takım Teknik Direktörlüğü yapan ve şu anda Bandırmaspor’u çalıştıran Hüseyin Eroğlu da Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın önderliğinde birçok ismi futbol piyasasına armağan ettiklerini vurguladı.

Eroğlu, şu şekilde konuştu:

Bizim en büyük mottomuz. "İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu" idi. Bizler asla bu mottodan ödün vermedik. Altınordu Futbol Kulübü olarak uluslararası seviyede birçok futbolcuyu yetiştirdik. O oyuncuları görünce mutlu olduk. Altınordu zaten bir nevi milli takım gibiydi. Avrupa Şampiyonası’nda forma giyecek Çağlar Söyüncü de A Milli Takımımızın en güvenilir oyuncularından birisi olacaktır.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)