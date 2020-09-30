UEFA ülke puanı sıralamasında 12. sıraya geriledik

Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'in Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması sonrası güncel kulüp sıralamasında 12. sıraya gerileyen Türkiye'yi, büyük bir tehlike bekliyor.

Son dönemde Türk takımlarının Avrupa'da sık sık başarısız olması bir büyük sorunu da beraberinde getirdi.

Bu sezon Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nden üst üste elenmesi, Alanyaspor'un Rosenborg ile oynadığı karşılaşmada veda etmesi sonucu play-off turunda Hajduk Split'i 2-0'la geçen Galatasaray kalmıştı.

28 EYLÜL'DEKİ SIRALAMA

30 EYLÜL İTİBARIYLA SIRALAMA

Yarın Glasgow Rangers ile karşı karşıya gelecek temsilcimizin maçı öncesinde ise Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmasında Genk'i ilk maç 2-1 ikinci maç 3-0'la geçen Dinamo Kiev sonrası ise Türkiye, ülke puanı sıralamasında 12. sıraya geriledi.

BÜYÜK TEHLİKE

Sezon sonunda 12. sırada kalmamız durumunda 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt giden takımımız olmayacak. UEFA ülke puanı sıralamasında 13. sıraya gerilememiz durumunda UEFA Avrupa Ligi'ne direkt giden takımımız da olmayacak.

29 Eylül’de oynanan maçlar sonrası güncel UEFA ülke puanları:

10. Avusturya - 30.125

11. Ukrayna - 29.100

12. Türkiye - 28.800

13. İskoçya - 28.125

Yoluna devam eden takım sayısı:

Avusturya: 4/5

Türkiye: 3/5

İskoçya: 2/4

Ukrayna: 3/5

BAŞAKŞEHİR VE SİVASSPOR'UN TOPLAYACAĞI PUANLAR ÖNEMLİ

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda temsil edecek olan Başakşehir ve Avrupa Ligi'nde gruplarda temsil edecek olan Sivasspor'un toplayacağı puanlar da kulüp sıralamasında büyük bir önem taşıyor.

Galatasaray'ın da Rangers'ı elemesi halinde Avrupa'da 3 temsilci ile yola devam edecek olan Türkiye'de gözler bu takımların başarılarında olacak.