UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: 14 Şubat 2025

Haber Merkezi

Avrupa futbolunda play-off turu haftası heyecanı başladı. Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin oynadıkları maçların ardından gözler, UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu heyecanı başladı. İlk maçların tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanı sıralamasında güncellemeler yaşandı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Anderlecht ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Belçika temsilcisi karşısında sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe aldığı bu galibiyetin ardından rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. Belçika ekibi Anderlecht, gelecek hafta Fenerbahçe'yi konuk edecek.

GALATASARAY ŞANSINI ZORA SOKTU

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, AZ Alkmaar deplasmanında sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılılar, deplasmanda oynadığı müsabakada rakibine 4-1 mağlup oldu.

Galatasaray bu mağlubiyet sonrası rövanş öncesi tur şansını zora soktu. Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta AZ Alkmaar'ı İstanbul'da ağırlayacak.

SIRALAMA GÜNCELLENDİ

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de sahaya çıktığı gece sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Fenerbahçe galibiyetiyle UEFA ülke puanına katkıda bulundu.

İşte oynanan maçlar sonrası UEFA ülke puanındaki son durum:

1- İngiltere 106.624

2- İtalya: 92. 668

3- İspanya: 87.739

4- Almanya: 82.581

5- Fransa: 69.093

6- Hollanda: 63.816

7- Portekiz: 60.766

8- 54.750 puan | Belçika

9- 43.300 puan | Çekya

10- 42.900 puan | Türkiye