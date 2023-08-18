UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: 18 Ağustos 2023 Avrupa'daki bu sezon alınan başarılı sonuçlar meyvelerini vermeye devam ediyor. İlk 10'a giren Türkiye, sıradaki hedefini belirledi: İskoçya'yı geçip dokuzuncu sıraya yükselmek ve ilk 10'daki yerimizi sağlamlaştırmak.

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Türk takımlarının bu sezon Avrupa kupalarındaki tarihi gecelerine bir yenisi daha eklendi. Galatasaray, Olimpija'yı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna adını yazdırırken, Fenerbahçe Maribor'u, Adana Demirspor Osijek'i, Beşiktaş ise Neftçi Bakü'yu kupa dışına iterek Konferans Ligi'nde play-off turuna kaldı.

Ülkemizi bu sezon Avrupa kupalarında temsil eden 4 takımımızın kayıpsız yoluna devam etmesi sayesinde Türkiye, Avrupa'nın şuana kadar en fazla puan toplayan ülkeleri sıralamasında zirveye yerleştirdi.

Avrupa'da bu sezon en çok puan toplayan ülkeler

3.500 Türkiye

3.500 Polonya

3.166 İzlanda

2.875 Romanya

2.750 İsrail

İlk 10'da bitirirsek, şampiyonumuz Devler Ligi'ne direkt gidiyor

Bu sezon toplayacağımız puanlarla ilk 10’a girmeyi başarırsak, 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan direkt olarak katılacak.

İşte UEFA'nın ülke puanı katsayılarını listelediği sıralamada son durum: