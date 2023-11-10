Haberler



Futbol



UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: İlk kez tüm maçları kaybettik

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: İlk kez tüm maçları kaybettik UEFA organizasyonlarındaki temsilcilerimiz bu sezon ilk kez bir haftada tüm maçları kaybetti. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki karşılaşmaları sonrasında UEFA ülke puanımız aynı kaldı.