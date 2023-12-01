UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Konferans Ligi'nde hezimet yaşadık UEFA organizasyonlarındaki temsilcilerimiz haftayı tek beraberlikle geçirdi. Fenerbahçe ve Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tarihi yenilgiler aldı.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında konuk ettiği İngiliz devi Manchester United karşısında 2 kez 2 farklı geri düşmesine rağmen 3-3 beraberliği elde etti ve üst tura çıkma yolunda ipleri elinde tuttu.

Gruptaki son maçında 12 Aralık Salı günü Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Galatasaray mücadeleden galibiyetle ayrılması halinde diğer sonuçlara bakılmaksızın adını son 16 turuna yazdıracak.

Fenerbahçe 6, Beşiktaş 5 yedi

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland'a deplasmanda 6-1 mağlup olan Fenerbahçe tarihteki en ağır yenilgilerinden birini alarak grupta üçüncü sıraya geriledi.

Grup aşamasında bu sezon taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamayan ve Avrupa'ya veda etmesi daha önce kesinleşen Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu beşinci haftasında konuk ettiği Club Brugge ile oynadığı formalite maçında rakibine 5-0 yenildi, haftayı son sırada tamamladı.

9. sıradaki yerimiz değişmedi

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde oynanan mücadeleler sonrasında UEFA ülke puanları da güncellendi.

Temsilcimizin aldığı sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 35 bin 600 puana yükseldi ve 9. sıradaki yerini korudu.

En fazla katkı Galatasaray'dan

2023/24 sezonunda şu ana kadar Türkiye'nin UEFA ülke puanına Galatasaray 3 bin 375, Fenerbahçe 3 bin, Beşiktaş 1750 ve Adana Demirspor ise 875 puanlık katkı sağladı.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

Hedef Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım

Temsilcilerimizin bu sezon alacakları puanlarla ilk 10'da kalmayı başarırsak 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne eleme oynamadan direkt olarak katılacak.

Bu sezon Süper Lig'i şampiyon bitiren takım ise 2024/25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan itibaren başlayacak.