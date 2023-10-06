UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye'nin yeri sağlamlaştı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray tarihi bir galibiyete imza attı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe deplasmanda kazanırken Beşiktaş ise evinde ağır bir yenilgi aldı. Avrupa'daki karşılaşmalar sonrasında UEFA ülke puanları da güncellendi.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 2. haftasında konuk olduğu İngiliz devi Manchester United'ı 2 kez geri düşmesine rağmen 3-2 yenerek önemli bir galibiyete imza attı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında Slovakya'da Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, galibiyet serisini sürdürdü.

Beşiktaş ise UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında konuk ettiği İsviçre'nin Lugano takımı karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen rakibinin son dakikalarda peş peşe bulduğu gollere engel olamayarak sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı.

İskoçya'dan fazla puan kazandık

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan mücadeleler sonrasında UEFA ülke puanları da güncellendi.

Temsilcimizin aldığı sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 1 tam puan elde ederek 34 bin 850 puana yükseldi ve 9. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

8. sıradaki Belçika, haftayı 1.2 puanla tamamlarken 10. sıradaki İskoçya ise sadece 0.2 puan kazanabildi.

En fazla katkı Galatasaray'dan

2023/24 sezonunda şu ana kadar Türkiye'nin UEFA ülke puanına Galatasaray 3 bin 125, Fenerbahçe 2 bin 500, Beşiktaş 1750 ve Adana Demirspor ise 875 puanlık katkı sağladı.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere: 91,678

2- İspanya: 78,489

3- İtalya: 74,569

4- Almanya: 71,909

5- Hollanda: 56,500

6- Fransa: 54,831

7- Portekiz: 49,316

8- Belçika: 40,400

9- Türkiye: 34,850

10- İskoçya: 32,250

11- Avusturya: 30,800

12- İsviçre: 30,575

13- Sırbistan: 27,775

14: Danimarka: 27,700

15: Çekya: 27,550

Hedef Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım

Temsilcilerimizin bu sezon alacakları puanlarla ilk 10'da kalmayı başarırsak 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne eleme oynamadan direkt olarak katılacak.

Bu sezon Süper Lig'i şampiyon bitiren takım ise 2024/25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan itibaren başlayacak.