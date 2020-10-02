UEFA ülke sıralamasında 13. sıraya düşebiliriz

G.Rangers'ın temsilcimiz Galatasaray'ı elemesi, İskoçya'nın UEFA ülke sıralamasında bizi yakalamasına neden oldu. Eğer 13. sıraya düşersek Avrupa Ligi'ne bile direkt giden takımımız olmayacak.

Beşiktaş ve Alanyaspor'un ardından Galatasaray'ın da Avrupa'ya veda etmesi, Türk futbolunun büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalmasına neden oldu.

Sarı-kırmızılıların dün akşam Glasgow Rangers'a 2-1 yenilerek Avrupa defterini kapatması, UEFA ülke sıralamasında önünde bulunduğumuz İskoçya'nın bizi yakalamasını sağladı.

AVRUPA LİGİ BİLE TEHLİKEDE

İskoç ekibinin aldığı galibiyet sonrası iki ülke arasındaki puan farkı 0.025'e kadar düştü.

Eğer Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir ile UEFA Avrupa Ligi'ndeki ekibimiz Sivasspor başarılı bir grup performansı sergileyemez ve İskoç takımları puan toplamaya devam ederse 13. sıraya düşeceğiz.

Böyle bir durum yaşanırsa, 2022-2023 sezonunda Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne, lig 3'üncüsü ise UEFA Avrupa Ligi'ne direkt olarak katılamayacak ve ön eleme oynayacak.

UEFA ülke sıralamasında son durum: