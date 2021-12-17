UEFA Uluslar Ligi maçları ne zaman? Türkiye hangi grupta, rakipleri kimler?

UEFA Uluslar Ligi maçları ne zaman? Türkiye hangi grupta, rakipleri kimler?

A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele edeceği takımlar, yapılan kura çekimiyle belli oldu. Peki Uluslar Ligi maçları ne zaman? Türkiye hangi grupta, rakiplerimiz kimler?

UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kura çekimi, 16 Aralık Perşembe günü UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirildi.

Yapılan kura sonucunda A Milli Futbol Takımımız, C Ligi'nde 1. Grup'a düştü. Böylece ligde karşılaşacağı takımlar da belli oldu. Ay-Yıldızlılar; UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları'yla eşleşti.

Kuranın ardından A Milli Takımı'mızın rakiplerini öğrenmek isteyen futbolseverler, ''Türkiye, hangi grupta, rakipleri kimler?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Öte yandan UEFA Uluslar Ligi maçlarının ne zaman yapılacağı da merak edilenler arasında. Peki UEFA Uluslar Ligi maçları ne zaman? Türkiye hangi grupta, rakipleri kimler? İşte detaylar...

UEFA LUSLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Uluslar Ligi'nde 1. ve 2. maçlar, 2-8 Haziran 2022 tarihleri arasında, 3. ve 4. karşılaşmalar ise 8-14 Haziran tarihleri arasında oynanacak. Grubun son etabı olan 5. ve 6. maçlar ise 22-27 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ardından 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'da 2022 Dünya Kupası düzenlenecek.

Uluslar Ligi'nin yarı finalleri ise bir sonraki seneye kalacak, 14-15 Haziran 2023'te oynanacak. Final ve üçüncülük maçları 18 Haziran 2023'te gerçekleştirilecek, Play-out karşılaşmaları ise 21-23 ve 24-26 Mart tarihleri arasında yapılacak.