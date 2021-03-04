UEFA, Zlatan'a edilen hakaretlerden dolayı Kızılyıldız'ı yargılayacak

UEFA, Zlatan'a edilen hakaretlerden dolayı Kızılyıldız'ı yargılayacak

Kızılyıldız-Milan maçında tribünlerden Zlatan Ibrahimovic'e edilen "Müslüman gibi kokuyorsun" hakareti üzerine UEFA'nın açtığı soruşturma tamamlandı. Alınan karara göre Kızılyıldız yargılanacak.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Kızılyıldız ile Milan arasında 18 Şubat'ta oynanan Avrupa Ligi son 32 turu maçındaki ırkçı tezahüratlara ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı.

KIZILYILDIZ YARGILANACAK

Ev sahibi ekip Kızılyıldız'ın, UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin futbolda ırkçılık ve ayrımcılık suçunu içeren 14. maddesiyle, müsabakalarda düzen ve güvenlik hakkındaki 16. maddesinden yargılanmasına karar verildi.

Kızılyıldız'ın ayrıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulamaya konulan Futbola Dönüş Protokolü'nü ihlalden de yargılanacağı belirtildi.

Irkçı Sırplardan, Ibrahimovic'e sözlü saldırı - İZLE



NE OLMUŞTU?

2-2 sona eren mücadelede süre almayan ve karşılaşmayı tribünden takip eden Zlatan Ibrahimovic, bir grup ırkçı Sırp taraftarın sözlü saldırısına maruz kalmıştı.

Holiganlar, tribünde oturan Zlatan'a, Bosna Hersekli Müslüman babasıyla ilgili ırkçı sözler söyledi. Küfürlerin yanı sıra "Kokmuş Balija, seni a... Müslüman gibi kokuyorsun." sesleri yükselmişti.

Babası Sefik Ibrahimovic'in Bosnalı bir Müslüman olması nedeniyle bu hakaretleri işiten 39 yaşındaki yıldız, ırkçı taraftarları ciddiye almamıştı.