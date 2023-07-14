UEFA'dan 4 Türk takımı için açıklama UEFA Mali Kontrol ve Disiplin Komitesi 4 Türk ekibi; Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir ve Konyaspor'un mali yükümlülükleri için bir açıklama yaptı.

UEFA Mali Kontrol ve Disiplin Komitesi, 2022-2023 sezonunun sona ermesinin ardından kulüpler ile ilgili açıklama yaptı. Komite, 4 Türk kulübü hakkında aldığı kararı duyurdu.

UEFA, Beşiktaş'ın mali yükümlülüklerini karşıladığını belirtirken, Başakşehir ve Konyaspor ceza aldığını Trabzonspor ile ise uzlaşma anlaşması imzalandığını ifade etti.

Açıklamada şöyle denildi:

CFCB (Mali Kontrol ve Disiplin Komitesi) Birinci Dairesi, 2022/23 sezonu boyunca 2019, 2020, 2021 ve 2022 mali yıllarını kapsayan başa baş gerekliğinin değerlendirmesini sonuçlandırdı. BU CFCB'nin kulüpleri eski kulüp lisanslama ve FFP düzenlemeleri, 2018 baskısı temelinde son değerlendirişiydi.

Beşiktaş hedefi yerine getirdi

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklama, Beşiktaş'ın 2022 mali yılında belirlenen hedefleri yerine getirdiği aktarıldı.

3 takım para cezası aldı

Trabzonspor'un ise başabaşa şartına uymadığı ve uzlaşma anlaşması imzalandığı aktarıldı. Bordo-mavililer, 2 milyon euroluk mali katkı ödemeyi kabul etti.

300.000 euro sabit ve zorunlu bir ödeme iken, kalan 1.7 milyon euroluk tutar anlaşmadaki hedeflere uymasına bağlı. Bu hedeflere ulaşılamaması durumunda ilave koşullu sportif tedbirler uygulanabilir.

Başakşehir, 2022 mali yılı için belirlenen hedefleri karşılayamadığı için 400 bin euro para cezasına çarptırıldı.

Konyaspor, küçük çaplı başabaş açık bildirdi. 100 bin euro para cezası aldı.