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    UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev

    FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, Finlandiya ile Norveç arasında 10 Haziran Cuma günü yapılacak 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu müsabakasında düdük çalacak.
    • 08.06.2022 - 17:30
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 17:34
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    UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev

    FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, Finlandiya ile Norveç arasında 10 Haziran Cuma günü yapılacak 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu müsabakasını yönetecek.

    Dördüncü hakem Bahattin Şimşek

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın Turku şehrindeki Veritas Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak müsabakada, Abdulkadir Bitigen'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Mustafa Savranlar yapacak.

    Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

    UEFA dan Abdulkadir Bitigen e görev #1


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