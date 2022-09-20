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- UEFA'dan Arda Kardeşler ve Melis Özçiğdem'e görev
UEFA'dan Arda Kardeşler ve Melis Özçiğdem'e görev
- 20.09.2022 - 15:24
Polonya’da 21-27 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 5. Grup müsabakalarında FIFA kokartlı Hakem Arda Kardeşler de düdük çalacak.
Spor Toto Süper Lig yardımcı hakemlerinden Mehmet Emin Tuğral da mücadelelerde yardımcı hakem olarak görev alacak.
Özçiğdem, Şampiyonlar Ligi'nde düdük çalacak
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ikinci tur karşılaşmasında Norveç’in Brann ile İsveç’in Rosengard takımları arasında oynanacak mücadelede ise FIFA kokartlı hakem Melis Özçiğdem düdük çalacak.
Brann Stadyumu’nda 21 Eylül Çarşamba günü saat 19.00’da başlayacak müsabakada Özçiğdem’in yardımcılıklarını Mürvet Yavuztürk ve Deybet Gök yapacak.
Maçın dördüncü hakemi ise Gamze Durmuş Pakkan olacak.
Belçika - Galler maçını Ali Palabıyık yönetecek
UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta Belçika ile Galler arasında oynanacak karşılaşmayı FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
22 Eylül Perşembe günü Belçika’nın Brüksel şehrindeki Baudouin Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak mücadelede Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Erdinç Sezertam yapacak.Maçın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.
Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Abdulkadir Bitigen ise AVAR görevlerini üstlenecek.