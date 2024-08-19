UEFA'dan Arda Kardeşler'e uluslararası görev FIFA kokartlı Türk hakem Arda Kardeşler, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Kryvbas ile Real Betis arasında oynanacak ilk maçı yönetecek.

Haber Merkezi

FIFA kokartlı Türk hakem Arda Kardeşler, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Ukrayna'nın Kryvbas takımı ile İspanya'nın Real Betis ekibi arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre, maç 22 Ağustos Perşembe günü Slovakya'nın Kösice kentindeki Kosicka Futbol Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak.

EKİBİNDE TÜRK YARDIMCILAR

Arda Kardeşler'in bu önemli karşılaşmada yardımcıları Mehmet Emin Tuğral ve Deniz Caner Özaral olacak. Dördüncü hakem olarak Zorbay Küçük görev yapacak.

Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Mustafa İlker Coşkun ve Onur Özütoprak bulunacak.