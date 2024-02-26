UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Gençlik Ligi'nde yarın Almanya'nın Mainz ile İngiltere'nin Manchester City takımları arasında oynanacak son 16 turu maçını yönetecek.

İHA

UEFA Gençlik Ligi'nde Atilla Karaoğlan'a görev verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Almanya'nın Mainz ile İngiltere'nin Manchester City takımları arasında yarın oynanacak UEFA Youth League Son 16 Turu müsabakasını yönetecek.

Yardımcıları da belli oldu

Almanya'nın Mainz şehrindeki Bruchweg Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Patrick Schwengers olacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)