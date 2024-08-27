UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a Konferans Ligi'nde görev FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Konferans Ligi'nde Andorra'nın Santa Coloma ile İzlanda'nın Vikingur Reykjavik takımları arasındaki play-off turu rövanş maçını yönetecek.

Haber Merkezi

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, 29 Ağustos Perşembe günü UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında önemli bir karşılaşmayı yönetecek.

Karaoğlan, Andorra'da La Vella Ulusal Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak olan Santa Coloma ile Vikingur Reykjavik arasındaki mücadelede düdük çalacak.

HAKEM KADROSU AÇIKLANDI

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, bu zorlu mücadelede Atilla Karaoğlan'a yardımcı hakem olarak Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Özkara eşlik edecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak. İlk maçta 5-0 galip gelen Vikingur Reykjavik, rövanşta avantajlı bir şekilde sahaya çıkacak.