UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a Konferans Ligi'nde görev

Haber Merkezi
FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, 29 Ağustos Perşembe günü UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında önemli bir karşılaşmayı yönetecek.
Karaoğlan, Andorra'da La Vella Ulusal Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak olan Santa Coloma ile Vikingur Reykjavik arasındaki mücadelede düdük çalacak.
HAKEM KADROSU AÇIKLANDI
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, bu zorlu mücadelede Atilla Karaoğlan'a yardımcı hakem olarak Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Özkara eşlik edecek.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak. İlk maçta 5-0 galip gelen Vikingur Reykjavik, rövanşta avantajlı bir şekilde sahaya çıkacak.
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