UEFA'dan Beşiktaş ve Trabzonspor'a iyi haber Beşiktaş ve Trabzonspor'un 2023 mali yılı için belirlenen ara mali hedefleri yerine getirdiğinin tespit edildiği ve finansal kurallar çerçevesinde bu kulüplere herhangi bir ceza verilmediği kaydedildi. UEFA, 2023-2024 sezonunda öngörülen nihai finansal hedefi kısmen aşması nedeniyle Başakşehir'e ceza verdi.

AA

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB), finansal durumlarını izlediği 3 Türk kulübünden Beşiktaş ve Trabzonspor'a mali hedefleri yerine getirdiği için ceza vermezken Başakşehir'e ise şarta bağlı olarak yükümlülüklerini yerine getirmediğinde uygulanacak Avrupa'dan men cezası dahil 2024-25 sezonunda kadro sınırlaması ve 100 bin euro para cezası verdi.

CEZA VERİLMEYEN TAKIMLAR

UEFA'dan yapılan açıklamada, Türkiye'den Beşiktaş ve Trabzonspor dahil Milan (İtalya), Inter (İtalya), Monaco (Fransa), Marsilya (Fransa), Paris Saint-Germain (Fransa), ve Royal Antwerp (Belçika) takımlarının 2023 mali yılı için belirlenen ara mali hedefleri yerine getirdiğinin tespit edildiği ve finansal kurallar çerçevesinde bu kulüplere herhangi bir ceza verilmediği kaydedildi.

BAŞAKŞEHİR'E CEZA VERİLDİ

Başakşehir'in ise 2023-2024 sezonunda öngörülen nihai finansal hedefi kısmen aşması nedeniyle kulübün, 2024-2025 sezonunda futbol kazanç kuralına uymaması durumunda sonraki 3 sezonda katılmaya hak kazanacağı ilk UEFA kulüp müsabakasından men edilmesi; kulübün 2024-2025 sezonu için A Listesine kaydedebileceği oyuncu sayısının 23 ile sınırlandırılması; yeni transfer edilen oyuncuların 2024-2025 sezonu için A listesine kaydedilme olanağının kısıtlanması ve 100 bin euro para cezası verilmesine karar verildi.

Öte yandan, mali durumlarıyla ilgili bilgilerini geç gönderdikleri için Aston Villa (İngiltere) 60 bin euro, Marsilya (Fransa) ise 20 bin euro para cezasına çarptırıldı.

Roma (İtalya), 2023 mali yılı için belirlenen ara hedefi kısmen aşması nedeniyle 2 milyon euro para cezasına çarptırıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)