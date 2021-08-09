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    UEFA'dan Cüneyt Çakır ve Halis Özkahya'ya görev

    UEFA, FIFA kokartlı hakemler Cüneyt Çakır ve Halis Özkahya'ya görev verdi.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2021 - 12:29
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 12:31
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    UEFA'dan Cüneyt Çakır ve Halis Özkahya'ya görev

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda İsviçre'nin Young Boys ile Romanya'nın CFR Cluj takımları arasında yarın oynanacak maçı yönetecek.

    UEFA dan Cüneyt Çakır ve Halis Özkahya ya görev #1

    ÇAKIR'IN YARDIMCILARI

    İsviçre'nin Bern şehrindeki Wankdorf Stadı'nda TSİ 21.30'da başlayacak karşılaşmada, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

    Halis Özkahya ise UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Kazakistan'ın Shakhter ile Ukrayna'nın Kolos Kovalivka takımları arasında yarın oynanacak maçta görev yapacak.

    UEFA dan Cüneyt Çakır ve Halis Özkahya ya görev #2

    ÖZKAHYA'NIN YARDIMCILARI

    Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'daki Astana Arena'da TSİ 17.00'de başlayacak karşılaşmada, Özkahya'nın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Ali Saygın Ögel yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

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