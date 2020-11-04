UEFA'dan Erol Ersoy'a görev

UEFA gözlemcisi Erol Ersoy, Hoffenheim-Liberec maçında görev yapacak.

UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda, Almanya'nın Hoffenheim ile Çekya'nın Liberec takımları karşı karşıya gelecek.

UEFA, gözlemci Erol Ersoy'u bu maça atadığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ersoy, Almanya'nın Sinsheim şehrindeki Rhein Neckar Stadı'nda saat TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada hakem gözlemcisi olarak görev alacak.