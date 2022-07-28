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    UEFA'dan Fenerbahçe'ye soruşturma

    UEFA'dan Fenerbahçe'ye soruşturma

    UEFA, Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynadığı maçtaki Vladimir Putin tezahüratları sonrası harekete geçti. Yapılan açıklamada, Putin tezahüratları için soruşturma başlatıldığı belirtildi.
    • 28.07.2022 - 17:36
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 17:59
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    Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunun rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, evinde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi.

    Sarı-lacivertliler, uzatma dakikalarında yediği gol ile 2-1 mağlup olarak Devler Ligi umudunu yitirdi. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti tam 14 yıla çıktı.

    Ancak skordan çok maçın önüne geçen başka bir olay yaşandı. Fenerbahçe taraftarı, yenilen golün ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in adını tezahürat yaptı.

    Taraftarın bu hareketinin ardından Ukraynalılar ve dünyanın birçok yerinden tepki geldi.

    Dinamo Kiev'in golü sonrası Fenerbahçe taraftarından 'Vladimir Putin' tezahüratı İZLE

    UEFA soruşturma başlattı

    Tepkilerin ardından Fenerbahçe, özür açıklamasında bulunmuştu. Açıklamanın ardından yeni bir gelişme yaşandı.

    UEFA, yaşanan olayların ardından harekete geçti. Kurul, tezahüratlar nedeniyle sarı-lacivertli ekibe soruşturma başlattı.

    UEFA dan Fenerbahçe ye soruşturma #1


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